Ирина Винер-Усманова — об отстранении гимнастов: возможно, перейдём в Азиатские игры

Президент Всероссийская федерации художественной гимнастики России (ВФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Люди, которые обижены на природу, не пустили наших ребят на Паралимпиаду — а они там уже находились, о чём дальше говорить? Не хочу комментировать отстранение наших гимнастов. Комментируйте, как отстранили наших паралимпийцев, это самое страшное. А то, что наших гимнастов не допустили до международных соревнований – это следствие.

Это будет ещё продолжаться определённое время, потом поживём — увидим. Возможно, мы перейдём в азиатские игры, посмотрим, пока точно не могу сказать», – приводит слова Винер-Усмановой Metaratings.ru.

Ранее, 26 февраля, FIG разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Спортивные гимнасты успели выступить на этапе Кубка мира в Катаре. Однако сегодня стало известно, что с 7 марта российские и белорусские представители всех видов спорта, входящих в FIG, отстранены до дальнейшего уведомления.