Тренер российских гимнастов – об этапе КМ в Дохе: украинцы просто творили там безобразие

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала организацию этапа Кубка мира в Дохе (Катар). Для российской сборной эти соревнования стали последними на международной арене из-за санкций FIG.
«Соревнования прошли просто ужасно. Практически они шли под диктовку украинской делегации. После квалификации наши девочки были везде первыми, но нам стали говорить, что вас снимут с соревнований, вы не будете в финалах. Мы ждали, что нам откажут, и не верили до последнего, что сможем выступить. Наших спортсменов постоянно провоцировали украинские тренеры. Они останавливали их, оскорбляли нашу страну, говорили гадости. Ребята отвечали, что на соревнованиях нужно думать о спорте, а не о политике, но их было не остановить.
Украинская делегация постоянно диктовала судейской коллегии, что делать. Объявили, что сняли и наших, и белорусских, и украинских судей, но интересно, что украинская судья отсудила на всех четырех снарядах у девочек. Спортсмены из Украины выходили на помост со своими флагами, что запрещено правилами. Когда я сказала об этом организаторам, мне ответили: «Им сделали замечание, но что мы можем поделать?» Они просто творили там безобразие.
Отношение к российским спортсменам было ужасное. Украинцы вели себя там как герои. Я говорила нашей федерации, что хватит нам молчать. Хватит, что нам нельзя ничего говорить, нельзя быть в таком положении. Это были переживания, бессонные ночи. Жуткая поездка. За всю жизнь ничего такого подобного не было», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».
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