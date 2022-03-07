Джо Перри стал победителем Открытого чемпионата Уэльса по снукеру, обыграв Джадда Трампа

На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определился победитель турнира. В решающем матче до 17 выигранных фреймов представитель Англии Джо Перри обыграл своего соотечественника Джадда Трампа со счётом 9:5.

Напомним, на стадии полуфинала Перри обыграл Джека Лисовски, а Трамп одержал победу над Хоссейном Вафаей.

Из всех участников полуфиналов самый высокий рейтинг был у Трампа. В рейтинге сезона он находится на третьем месте, уступая лишь Ронни О’Салливану и Марку Селби.

Соревнования проходили в Уэльсе с 28 февраля по 6 марта. Призовой фонд турнира превысил £ 400 000. Джо Перри получит £ 60 000. Предыдущим победителем турнира был Джордан Браун, который в финале 2021 года обыграл Ронни О'Салливана.