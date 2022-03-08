ВАДА продолжит допинг-тестирование российских спортсменов, несмотря на ограничения

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило руководство по тестированию для антидопинговых организаций после военной спецоперации на Украине. Цель документа — максимально сохранить целостность глобальной антидопинговой системы при тестировании в России, Беларуси и на Украине.

«Что касается тестирования российских спортсменов, несмотря на запрет, наложенный рядом антидопинговых организаций, ВАДА призывает продолжать проводить тестирование российских спортсменов, будь то в России или за рубежом с учётом оценки рисков и планирования», — сообщается на официальном сайте ВАДА.

Также ВАДА подтвердило, что антидопинговая программа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжает действовать.