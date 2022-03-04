В ВАДА заявили о готовности оказать помощь РУСАДА
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) продолжает поддерживать связь с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), чтобы оказать помощь в случае возникновения каких-либо проблем в сложившейся ситуации. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение от пресс-службы ВАДА.
«Мы продолжаем поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время», — сообщили в ВАДА, отвечая на вопрос, испытывают ли в агентстве в данный момент обеспокоенность за регулярное тестирование российских спортсменов.
Ранее в ВАДА заявили, что решение РУСАДА снять временное отстранение от участия в Олимпиаде с российской фигуристки Камилы Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России.
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