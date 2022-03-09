Решение об участии сборной России по регби в чемпионате Европы будет принято 10 марта

Совет Федерации регби Европы вынесет решение об участии сборной России в чемпионате Европы, являющимся отборочным этапом Кубка мира 2023 года, в четверг, 10 марта.
Как отмечает сайт Rugger.info, есть три варианта развития событий:
Первый. Матчи сборной России с Грузией, Нидерландами и Португалией будут перенесены на июнь, но при условии того, что к этому моменту World Rugby и Rugby Europe снимут санкции с российской команды.
Второй. Rugby Europe сохранит результаты всех сыгранных матчей сборной России в отборочном этапе Кубка мира 2023, а все оставшиеся игры будут отменены, и российской команде будут засчитаны технические поражения со счётом 0:28.
Третий. Rugby Europe аннулирует результаты всех матчей с участием сборной России в отборочном этапе Кубка мира 2023.
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