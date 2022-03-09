Решение об участии сборной России по регби в чемпионате Европы будет принято 10 марта

Совет Федерации регби Европы вынесет решение об участии сборной России в чемпионате Европы, являющимся отборочным этапом Кубка мира 2023 года, в четверг, 10 марта.

Как отмечает сайт Rugger.info, есть три варианта развития событий:

Первый. Матчи сборной России с Грузией, Нидерландами и Португалией будут перенесены на июнь, но при условии того, что к этому моменту World Rugby и Rugby Europe снимут санкции с российской команды.

Второй. Rugby Europe сохранит результаты всех сыгранных матчей сборной России в отборочном этапе Кубка мира 2023, а все оставшиеся игры будут отменены, и российской команде будут засчитаны технические поражения со счётом 0:28.

Третий. Rugby Europe аннулирует результаты всех матчей с участием сборной России в отборочном этапе Кубка мира 2023.