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Российским клубам засчитаны технические поражения в 1/4 финала волейбольной ЛЧ

Российским клубам засчитаны технические поражения в 1/4 финала волейбольной ЛЧ
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Во вторник, 8 марта прошли первые матчи четвертьфиналов мужской волейбольной Лиги чемпионов.
Напомним, что российские клубы были отстранены от участия в соревнованиях. Им были засчитаны технические поражения.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
1/4 финала. Первые матчи
8 марта

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Перуджа» (Италия) – 0:3 (техническое поражение)
«Закса» (Польша) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (техническое поражение)
«Кучине Лубе» (Италия) – «Ястшембский Венгель» (Польша) – 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)

Напомним, что ранее Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что все российские и белорусские сборные, спортсмены, клубы и официальные лица не смогут участвовать в соревнованиях по этому виду спорта, включая пляжный волейбол и волейбол на снегу.

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