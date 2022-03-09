Российским клубам засчитаны технические поражения в 1/4 финала волейбольной ЛЧ

Во вторник, 8 марта прошли первые матчи четвертьфиналов мужской волейбольной Лиги чемпионов.

Напомним, что российские клубы были отстранены от участия в соревнованиях. Им были засчитаны технические поражения.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

1/4 финала. Первые матчи

8 марта



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Перуджа» (Италия) – 0:3 (техническое поражение)

«Закса» (Польша) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (техническое поражение)

«Кучине Лубе» (Италия) – «Ястшембский Венгель» (Польша) – 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)



Напомним, что ранее Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что все российские и белорусские сборные, спортсмены, клубы и официальные лица не смогут участвовать в соревнованиях по этому виду спорта, включая пляжный волейбол и волейбол на снегу.