Канаева — о трендах в художественной гимнастике: ушла красота, индивидуальностей меньше

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева высказалась о тенденциях в современной художественной гимнастике.

«Мы все подстраиваемся под правила. Поменялись правила, стали полегче – для кого-то полегче, для кого-то сложнее, кто не умеет слитно и красиво двигаться. То есть раньше был упор на красоту больше: танцевальные дорожки, спокойный темп, в принципе, никто не носился как сейчас на бешеной скорости. То есть более такой на линии, поэтому Яна (Кудрявцева) появилась. Яна – уникальная гимнастка, которая демонстрировала классическую гимнастику: чистота движений, у неё нереально красивые стопы были. Рита (Мамун) была совершенно другая, она была более техничная. Она делала более сложные прыжки, более сложные элементы с предметом, а Яна восхищала нереальной чистотой. Она была как кристалл.

Следующее поколение, конечно, поменялось. Оно началось с Солдатовой. Красивая, уникальная тоже гимнастка. Наверное, грубо прозвучит, но её «съели» Аверины. Своим трудолюбием, своей бешеной скоростью, плюс, как-то так получается, что под каждую гимнастку свои правила. Соответственно, у нас же раз в 4 года меняются правила. Сейчас, конечно, ушла вот эта красота. Всё пошло на нереальную какую-то скорость, на сложность, которую очень тяжело зрителю воспринять. Сейчас ещё тяжело понять, потому что все одно и то же делают. Индивидуальности меньше. Потому что есть определённые элементы, предметы, которые надо выучить, потому что они дорогие.

Что бы я хотела изменить в современной художественной гимнастике? Я такой человек, не стратег вообще. Разум тоже у меня отсутствует (смеётся). Я больше эмоциональный человек, мне не хватает энергетики. Не просто делать, а чтоб доводить до мурашек. Это когда в каждое движение ты вкладываешь душу. Не потому, что надо это сделать, а потому, что ты это любишь. Игра со зрителем та же самая. Это же искусство. Вот почему художественная гимнастика? Потому что у нас такое объединение искусства и спорта. Пожалуй, ещё фигурное катание и синхронное плавание», — сказала Канаева на YouTube-канале «Больше спорта».