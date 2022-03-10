Сборную России отстранили от чемпионата Европы по регби

Совет Кубка мира по регби принял решение об отстранении сборной России от чемпионата Европы. Россияне должны были провести ещё три матча на турнире, но эти встречи не состоятся. В матчах с командами Грузии, Португалии и Нидерландов сборной России засчитаны технические поражения.



Напомним, чемпионат Европы является отборочным турниром на Кубок мира. Таким образом, россияне не сыграют на мировом первенстве.

Ранее Исполнительный комитет Международной ассоциации регби (World Rugby) отстранил сборную России от соревнований и международной клубной регбийной деятельности до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине. Аналогичные меры были предприняты в отношении национальной команды Беларуси.