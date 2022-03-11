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Томас Бах – об отстранении российских атлетов: не попадёмся в ловушку дешёвых аргументов

Томас Бах – об отстранении российских атлетов: не попадёмся в ловушку дешёвых аргументов
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Мы будем продолжать разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия. Спортивные соревнования не должны проходить на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

На любых мероприятиях, организуемых олимпийским движением, не должно быть никаких национальных или государственных символов этих стран.

Мы не попадёмся в ловушку дешёвых аргументов о том, что это политизация спорта, противоречащая Олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета. Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими средствами, не может осуждать последствия как политически мотивированные», – цитирует заявление Баха официальный сайт МОК.

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