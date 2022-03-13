Депутат Европарламента назвала отстранение российских спортсменов «расизмом в чистом виде»

Депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон назвала решение международных спортивных федераций об отстранении российских спортсменов от соревнований расизмом.

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места рождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде. Видимо, никого из политиков это не смущает», — приводит слова Андерсон «РИА Новости Спорт».

Также Андерсон назвала позором действия нескольких политических лидеров, которые, по её словам, «склоняют современное сообщество к племенам».