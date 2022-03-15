Российские легкоатлеты обратились с письмом к ВФЛА и пригрозили судом World Athletics

44 из 55 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, обратились с письмом к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает «Матч ТВ». Спортсмены пригрозили судом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), если не будут предприняты шаги в отношении восстановления ВФЛА.

Вот что сказано в письме:

«И.о. президента ВФЛА Ирине Приваловой

Просим вас направить в адрес президента World Athletics Себастьяна Коэ позицию российской стороны о том, что лишая наших спортсменов выступать в международном сезоне 2022 года (однодневные турниры и официальные турниры), организация нарушает положения собственного устава. Мы призываем WA действовать в рамках Устава, исключив предвзятость и любую политическую ангажированность в принятии решений. Если до 18 марта 2022 года ВФЛА не получат гарантий допуска к выступлениям в летнем международном сезоне атлетов, имеющих действующий статус ANA, просим ВФЛА приостановить процесс восстановления (любые выплаты, работу международных экспертов и контакты с рабочей группой) и обратиться в Международный спортивный суд (CAS) для защиты прав федерации и российских спортсменов. Считаем, что нарушая собственный устав сейчас, WA ставит под сомнение прозрачность процесса восстановления ВФЛА, так как может повторить эти действия и в дальнейшем.

С уважением, спортсмены, получившие нейтральный статус в 2022 году:

Дина Александрова, Светлана Аплачкина, Елизавета Бондаренко, Александр Буяновский, Виктория Васейкина, Аксана Гатаулина, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Илья Иванюк, Степан Киселев, Полина Кнороз, Александр Комаров, Кристина Королева, Мария Кочанова, Михаил Кульков, Ксения Лабыгина, Мария Ласицкене, Александр Лесной, Денис Лукьянов, Алена Лутковская, Алена Лысенко, Василий Мизинов, Полина Миллер, Тимур Моргунов, Ольга Муллина, Софья Палкина, Екатерина Петрова, Василий Пронкин, Андрей Романов, Елена Сборец, Надежда Сергеева, Елена Соколова, Наталья Спиридонова, Олег Спиридонов, Ярослав Ткалич, Снежана Трофимец, Лилия Турова, Матвей Тычинкин, Вера Чалая, Тимофей Чалый, Юрий Чечун, Константин Шабанов, Кирилл Шутов, Федор Шутов».

