Глава World Athletics высказался о запрете участия россиян в международных соревнованиях

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что спортивные организации во всём мире должны бороться за запрет участия России в международных соревнованиях на фоне спецоперации на Украине.
«Нет ни одной спортивной федерации, которая хотела бы исключать команды или отдельных лиц. Мы пришли в спорт не для этого. Но, думаю, мы должны признать, что правила игры изменились. И да, это создаст прецедент. И с этими прецедентами придётся сталкиваться индивидуально и последовательно, и они будут с нами в течение многих лет. Мы не облегчили себе задачу, но это всё же правильное решение.
Целостность спорта не может остаться незатронутой в странах-агрессорах, действия правительств которых повлияли на целостность спорта в других странах.
Для меня нет проблемы с отстранением россиян, как мы и сделали в нашем виде спорта. Не понимаю, почему в других видах спорта должно быть иначе, если мы говорим о честной борьбе. В футболе уже есть команды, которые решили не играть с Россией в стыковых матчах. Влияние распространяется повсеместно. Так что им нужно будет оставаться твёрдыми в этом вопросе и поступать так, как и мы», — приводит слова Коу CBC.
- 15 марта 2022
-
19:47
-
15:37
-
15:10
-
15:08
-
13:40
-
13:13
-
12:45
-
11:46
- 14 марта 2022
-
21:08
-
20:49
-
20:44
-
20:27
-
19:08
-
18:55
-
10:25
-
09:17
-
08:27
- 13 марта 2022
-
23:57
-
22:37
-
22:03
-
21:51
-
18:34
-
17:59
-
17:33
-
14:50
-
12:15
-
11:57
-
10:15
- 12 марта 2022
-
21:36
-
20:47
-
12:25
-
09:45
-
01:55
- 11 марта 2022
-
20:49
-
19:12