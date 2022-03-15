Глава World Athletics высказался о запрете участия россиян в международных соревнованиях

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что спортивные организации во всём мире должны бороться за запрет участия России в международных соревнованиях на фоне спецоперации на Украине.

«Нет ни одной спортивной федерации, которая хотела бы исключать команды или отдельных лиц. Мы пришли в спорт не для этого. Но, думаю, мы должны признать, что правила игры изменились. И да, это создаст прецедент. И с этими прецедентами придётся сталкиваться индивидуально и последовательно, и они будут с нами в течение многих лет. Мы не облегчили себе задачу, но это всё же правильное решение.

Целостность спорта не может остаться незатронутой в странах-агрессорах, действия правительств которых повлияли на целостность спорта в других странах.

Для меня нет проблемы с отстранением россиян, как мы и сделали в нашем виде спорта. Не понимаю, почему в других видах спорта должно быть иначе, если мы говорим о честной борьбе. В футболе уже есть команды, которые решили не играть с Россией в стыковых матчах. Влияние распространяется повсеместно. Так что им нужно будет оставаться твёрдыми в этом вопросе и поступать так, как и мы», — приводит слова Коу CBC.