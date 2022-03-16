Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФИДЕ отстранила сборные России и Беларуси от турниров

ФИДЕ отстранила сборные России и Беларуси от турниров
Комментарии

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. Об этом сообщается на официальной странице ФИДЕ в «Твиттере».

При этом отмечается, что российские и белорусские шахматисты могут выступать в личных турнирах под флагом ФИДЕ.

«Думаю, решение, принятое ФИДЕ, является сбалансированным и справедливым. Мы следуем рекомендациям МОК и отстраняем российские и белорусские команды от всех турниров ФИДЕ. Однако мы считаем, что игроки из этих стран не должны лишаться возможности выступать в личных турнирах, хотя им придётся делать это под флагом ФИДЕ», — сказал генеральный директор организации Эмиль Сутовский.

Новость по теме
ФИДЕ лишила шахматистов России и Беларуси права выступать под национальными флагами
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022