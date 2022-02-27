FIDE лишила шахматистов России и Беларуси права выступать под национальными флагами

Международная федерация шахмат (FIDE) лишила шахматистов России и Беларуси права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской под флагом ФШР/БШФ или FIDE.

Также прекращаются спонсорские контракты FIDE с компаниями из санкционного списка и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.

FIDE также подтверждает получение заявки от Индии на проведение Олимпиады-2022. В то же время, поскольку есть несколько стран, заинтересованных в проведении, даётся 10 дней на приём заявок. Сроки проведения предполагаются такие же: конец июля — начало августа.

Напомним, FIDE в пятницу, 25 февраля, объявила, что Россия не примет шахматную Олимпиаду, запланированную на 26 июля — 8 августа 2022 года.