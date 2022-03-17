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Швейцария заявила, что не выступит на ЧМ по водным видам спорта с Россией и Беларусью

Швейцария заявила, что не выступит на ЧМ по водным видам спорта с Россией и Беларусью
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Федерация водных видов спорта Швейцарии заявила, что откажется от участия в чемпионате мира 2022 года, если спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться в Будапеште, сообщает Inside the Games. Первенство планеты должно пройти в столице Венгрии с 18 июня по 3 июля.

В отличие от Европейской лиги плавания (LEN) Международная федерация водных видов спорта (FINA) заявила, что разрешит россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе. Однако позже FINA нашла юридическую возможность отстранить россиян и белорусов, «если их присутствие будет угрожать безопасности и благополучию спортсменов или поставит под угрозу проведение соревнований». Как раз на этой оговорке и построена позиция Швейцарской федерации.

FINA приняла к сведению позицию Швейцарии и обещала рассмотреть её с точки зрения последних изменений устава.

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