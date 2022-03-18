Российские и белорусские легкоатлеты не допущены к участию в Бриллиантовой лиге

Генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги приняла решение не допускать российских и белорусских легкоатлетов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщил официальный сайт организации.

«Эта рекомендация соответствует решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Беларуси, если будут приглашены для участия в соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) также запретила белорусским спортсменам принимать участие в российских соревнованиях.

Напомним, ВФЛА лишилась членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут выступать только в нейтральном статусе.

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