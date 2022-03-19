Санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над «Уралом» в волейбольной Суперлиге
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Завершились два матча чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Санкт-петербургский «Зенит» в гостях на тай-брейке одержал волевую победу над уфимским «Уралом» со счётом 3:2 (23:25, 18:25, 25:22, 25:19, 15:11).
В другом матче «Югра-Самотлор» из Нижневартовска уверенно обыграла оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0 (25:12, 25:16, 25:12).
«Зенит» поднялся на четвёртое место в чемпионате России, «Югра-Самотлор» — на седьмой позиции. «Урал» и «Нефтяник» замыкают турнирную таблицу.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 22-й тур
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:12, 25:16, 25:12).
«Урал» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:23, 25:18, 22:25, 19:25, 11:15).
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