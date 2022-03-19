«Газпром-Югра» и «Синара» вышли в финал Кубка России по мини-футболу

Определились финалисты Кубка России по мини-футболу. Ими стали «Газпром-Югра» и екатеринбургская «Синара».

В матче 1/2 финала «Газпром-Югра» обыграл «Тюмень» со счётом 4:3. В составе югорской команды дубли оформили Николай Шистеров и Фернандо Драслер. У «Тюмени» дважды отличился Бруно Таффи. Один гол забил Андрей Соколов.

В другом полуфинале «Синара» обыграла «Норникель» со счётом 3:2. У екатеринбургской команды дубль оформил Антон Соколов, один раз отличился Павел Карпов. В составе «Норникеля» голы забили Нандо и Руслан Кудзиев.

Финал «Газпром-Югра» — «Синара» пройдёт 20 марта.

Мини-футбол. Кубок России. «Финал четырёх». 1/2 финала

«Тюмень» (Тюмень) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:4 (1:4).

Голы: Таффи, 1, 28, Соколов, 37 – Шистеров, 6, 23, Драслер, 10, 13.

«Норникель» (Норильск) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1).

Голы: Нандо, 11, Кудзиев, 45 — Соколов, 17, 35, Карпов, 41.