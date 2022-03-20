Конькобежцы Качанова и Муштаков выиграли чемпионат России в спринтерском многоборье
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Определились победителя чемпионата России – 2022 по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Соревнования проходят в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.
У женщин победительницей стала Дарья Качанова, у мужчин – Виктор Мушаков.
Конькобежный спорт. Чемпионат России. Иркутск. Спринтерское многоборье. 1 000 м (2)
Женщины
1. Дарья Качанова – 1.16,01
2. Ирина Кузнецова – отставание +2,68
3. Марина Автономова +4,33
4. Надежда Асееваа +5,61
5. Яна Бояркина +5,71.
Мужчины.
1. Виктор Муштаков – 1.09,75
2. Виктор Лобас – отставание +0,34
3. Артём Арефьев +0,43
4. Никита Базюк +0,67
5. Степан Чистяков +0,75.
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