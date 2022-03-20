Конькобежцы Качанова и Муштаков выиграли чемпионат России в спринтерском многоборье

Определились победителя чемпионата России – 2022 по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Соревнования проходят в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.

У женщин победительницей стала Дарья Качанова, у мужчин – Виктор Мушаков.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Иркутск. Спринтерское многоборье. 1 000 м (2)

Женщины

1. Дарья Качанова – 1.16,01

2. Ирина Кузнецова – отставание +2,68

3. Марина Автономова +4,33

4. Надежда Асееваа +5,61

5. Яна Бояркина +5,71.

Мужчины.

1. Виктор Муштаков – 1.09,75

2. Виктор Лобас – отставание +0,34

3. Артём Арефьев +0,43

4. Никита Базюк +0,67

5. Степан Чистяков +0,75.

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