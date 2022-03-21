Экс-постпред США при ООН выступил против отстранения россиян от международных соревнований

Бывший постоянный представитель США при Организации объединённых наций (ООН) Эндрю Янг высказался на тему отстранения российских спортсменов от международных состязаний. В последнее время международные спортивные федерации стали массово отстранять россиян, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине.

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесёт за это ответственность.

Это нехорошо для России, это ослабляет Россию… Давайте мы остановимся и начнём всё сначала, а также постараемся достичь мира», — приводит слова Янга «РИА Новости Спорт».

Ранее бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

