Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в Китае в 2023 году

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков провели встречу с членами Комиссии ОКР.

Общение состоялось по инициативе Министра спорта в рамках заседания Комиссии под председательством двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой. Во встрече также приняли участие двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по спортивной борьбе Роман Власов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

Матыцин сообщил, что предложение о снятии коронавирусных ограничений на федеральных спортивных базах уже направлено в Роспотребнадзор.

В ближайшее время планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию некоторых спортивных баз, что позволит проводить на них как тренировочные мероприятия, так и соревнования, приглашения на которые могут быть направлены спортсменам из Беларуси, Армении и Казахстана. А на 2023 год, объявленный Годом российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, уже запланировано проведение совместных тренировочных мероприятий с представителями КНР на их территории, сообщает пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.