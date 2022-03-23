Чемпион ОИ Евгений Рылов снялся с чемпионата мира в знак поддержки отстранённых россиян

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил, что не будет выступать на чемпионате мира, который пройдёт в Будапеште летом 2022 года. По словам спортсмена, он сделал это в знак поддержки отстранённых россиян. Российские пловцы имеют право выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом.
Я считаю, что, теряя конкуренцию, спорт теряет развитие. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться вперёд без достойных конкурентов. Федерации должны сделать выводы о том, в каком направлении они хотят развивать спорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей», — написал Рылов в соцсетях.
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