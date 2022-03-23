Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нефтяник» в волейбольной Суперлиге
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Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» в перенесённом матче 14-го тура Суперлиги на выезде нанесли поражение оренбургскому «Нефтянику» со счётом 3:0 (25:17, 28:26, 25:19).
«Зенит» с 15 победами в 22 матчах и 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нефтяник», не выигравший ни одного матча в сезоне-2021/2022, располагается на последнем, 14-м месте.
В следующем матче, 26 марта, «Зенит» примет в Санкт-Петербурге АСК из Нижнего Новгорода, а «Нефтяник» на следующий день, 27 марта, дома встретится с красноярским «Енисеем».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Перенесённый матч 14-го тура
«Нефтяник» (Оренбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (17:25, 26:28, 19:25).
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