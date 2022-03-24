Евгений Рылов объяснил, зачем заблокировал в соцсетях знакомых из Украины

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, почему заблокировал знакомых из Украины в своих социальных сетях. Ранее Рылов объявил о снятии с чемпионата мира в знак поддержки отстранённых российских спортсменов. Вскоре после этого Международная федерация плавания (FINA) отстранила всех россиян от турнира и открыла дело в отношении Рылова, который посетил митинг-концерт в «Лужниках».
«Я не хотел никакого конфликта со своими знакомыми из Украины, поэтому заблокировал их. Понимаю, что у людей сложная ситуация, но я также понимаю, что наша страна делает это для защиты своих людей.
Сложно сказать, кто прав, а кто виноват, но я знаю, что мы хотим защитить себя. Я понимаю, что долг нашего правителя – защищать страну», — цитирует спортсмена «РИА Новости Спорт».
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