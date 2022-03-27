Определились пары 1/4 Tour Championship по снукеру, где сыграют Робертсон и О'Салливан

С 28 марта по 3 апреля в Лландидно (Уэльс) пройдёт рейтинговый снукерный турнир Tour Championship. Соревнования проводятся с 2019 года.

Расписание четвертьфинальных поединков:

28 марта – Чжао Синьтун (Китай, мировой рейтинг 7) – Джон Хиггинс (Шотландия, 6) – 15:00 мск.

29 марта – Нил Робертсон (Австралия, 4) – Марк Аллен (Северная Ирландия, 11) – 15:00 мск.

30 марта – Ронни О'Салливан (Англия, 2) – Марк Уильямс (Уэльс, 8) – 15:00 мск.

31 марта – Джадд Трамп (Англия, 3) – Лука Бресель (Бельгия, 15).

Действующим чемпионом Tour Championship является австралиец Нил Робертсон. В финале 2021 года он со счётом 10:4 обыграл Ронни О'Салливана.

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