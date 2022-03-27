«Динамо» Москва обыграло «Водник» и стало чемпионом России по хоккею с мячом в 9-й раз

Сегодня, 27 марта, завершился финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» обыграло архангельский «Водник» со счётом 5:2. Столичный клуб завоевал титул чемпиона России в девятый раз в своей истории.

По количеству чемпионств в первенствах страны «Динамо» теперь сравнялось с «Водником». В предыдущий раз московская команда выиграла чемпионат в сезоне-2019/2020.

Архангельская команда в этом году сыграла в финале чемпионата России в первый раз с 2005 года. В том же сезоне «Водник» завоевал своё последнее чемпионство.

Чемпионат России. Хоккей с мячом

Финал. Сыктывкар

Динамо Москва – Водник – 5:2 (1:1)

Алмаз Миргазов (3), Евгений Филиппов, Егор Ахманаев — Евгений Дергаев, Сергей Калинин.