«Динамо» Москва обыграло «Водник» и стало чемпионом России по хоккею с мячом в 9-й раз
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Сегодня, 27 марта, завершился финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» обыграло архангельский «Водник» со счётом 5:2. Столичный клуб завоевал титул чемпиона России в девятый раз в своей истории.
По количеству чемпионств в первенствах страны «Динамо» теперь сравнялось с «Водником». В предыдущий раз московская команда выиграла чемпионат в сезоне-2019/2020.
Архангельская команда в этом году сыграла в финале чемпионата России в первый раз с 2005 года. В том же сезоне «Водник» завоевал своё последнее чемпионство.
Чемпионат России. Хоккей с мячом
Финал. Сыктывкар
Динамо Москва – Водник – 5:2 (1:1)
Алмаз Миргазов (3), Евгений Филиппов, Егор Ахманаев — Евгений Дергаев, Сергей Калинин.
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