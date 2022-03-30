«Динамо-Ак Барс» обыграло «Локомотив» в волейбольной Суперлиге

Лидер чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» в перенесённом матче 16-го тура на своей площадке обыграло калининградский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:9, 25:18, 22:25, 25:19).

«Динамо-Ак Барс» одержало 22-ю победу в 24 матчах и с 63 очками в активе возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. «Локомотив» с 19 победами и 54 очками располагается на третьей позиции.

В следующем матче «Локомотив» 2 апреля на выезде сыграет с нижегородской «Спартой», а «Динамо-Ак Барс» 4 апреля в гостях встретится с красноярским «Енисеем».

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Предварительный этап. Перенесённый матч 16-го тура

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Локомотив» (Калининградская область) – 3:1 (25:9, 25:18, 22:25, 25:19).