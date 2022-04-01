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Сергей Карякин поднялся в рейтинге ФИДЕ

Сергей Карякин поднялся в рейтинге ФИДЕ
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отыграл одно место в обновлённой версии рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В предыдущей версии рейтинга Карякин занимал 18-е место, теперь он располагается на 17-й строчке.

Другой россиянин Ян Непомнящий опустился с восьмого на девятое место. Ещё один россиянин Александр Грищук потерял семь мест, опустившись с 12-го на 19-е место. Возглавляет рейтинг, как и прежде, действующий обладатель шахматной короны, 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Рейтинг ФИДЕ
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2864
2. Алиреза Фируджа (Франция) — 2804
3. Дин Лижэнь (Китай) — 2799
4. Левон Аронян (США) — 2785
5. Фабиано Каруана (США) — 2781
6. Уэсли Со (США) — 2778…
9. Ян Непомнящий (Россия) — 2773…
17. Сергей Карякин (Россия) — 2747…
19. Александр Грищук (Россия) -2742…

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