Сергей Карякин поднялся в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отыграл одно место в обновлённой версии рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В предыдущей версии рейтинга Карякин занимал 18-е место, теперь он располагается на 17-й строчке.

Другой россиянин Ян Непомнящий опустился с восьмого на девятое место. Ещё один россиянин Александр Грищук потерял семь мест, опустившись с 12-го на 19-е место. Возглавляет рейтинг, как и прежде, действующий обладатель шахматной короны, 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Рейтинг ФИДЕ

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2864

2. Алиреза Фируджа (Франция) — 2804

3. Дин Лижэнь (Китай) — 2799

4. Левон Аронян (США) — 2785

5. Фабиано Каруана (США) — 2781

6. Уэсли Со (США) — 2778…

9. Ян Непомнящий (Россия) — 2773…

17. Сергей Карякин (Россия) — 2747…

19. Александр Грищук (Россия) -2742…

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