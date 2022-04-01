Снукерист О’Салливан проведёт спарринг с бойцом UFC Пимблеттом

Известный снукерист Ронни О’Салливан принял предложение британского бойца ММА Пэдди Пимблетта провести спарринг. Представитель смешанных единоборств посетил полуфинал турнира по снукеру в Уэльсе, на котором выступает О’Салливан.
По словам О’Саллиана, он сам посетил турнир UFC в Лондоне, на котором Пэдди одержал очередную победу.
«Я обязательно попробую поспарринговать с ним, когда в следующий раз поеду в Ливерпуль. Он сказал мне, что я должен попасть в клетку. Я был на его последнем бое на O2 Арене в Лондоне. Мы сидели в первом ряду и смотрели его поединок, это было здорово.
Я неплохо узнал Пэдди за последние недели. Он отличный парень, будет настоящей звездой. У него есть этот X-фактор, особая аура, все говорят о нём», — цитирует О’Салливана Mirror.
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