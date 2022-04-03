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Хиггинс обыграл Бреселя в полуфинале Tour Championship 2022 по снукеру

Хиггинс обыграл Бреселя в полуфинале Tour Championship 2022 по снукеру
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Завершился второй полуфинал Tour Championship 2022 по снукеру. Шотландец Джон Хиггинс нанёс поражение представителю Бельгии Люку Бреселя со счётом 10:7. Ранее в первом полуфинальном матче англичанин Ронни О’Салливан проиграл представителю Австралии Нилу Робертсону – 9:10.

В финале Tour Championship 2022 по снукеру встретятся Хиггинс и Робертсон.

Напомним, в четвертьфинале Хиггинс одолел китайца Чжао Синьтуна со счётом 10:9, а Бресель оказался сильнее англичанина Джадда Трампа – 10:6.

После Tour Championship 2022, вне зависимости от результатов этих соревнований, на первое место в мировом рейтинге в пятый раз в карьере выйдет О’Салливан, который на данных соревнованиях был посеян под вторым номером.

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