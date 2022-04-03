«Мы стыдимся этого, но молчим». Чемпионка США по плаванию — о деле трансгендера Лии Томас

Трёхкратная чемпионка дивизиона NCAA, 11-кратная чемпионка США Джери Шанто выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

«Вы так много жертвуете, чтобы достичь такого элитного уровня. Например, никогда не ходите на вечеринки. У вас есть внутреннее стремление к достижению своих целей, и вы мотивированы тем, что должны преодолеть все сложности на своём пути.

Но сегодня мы лишаем девушек этой уверенности. Мы стыдимся текущего положения дел, но молчим, потому что, когда мы заговорим, то получим негативную реакцию. Очень подрывает, когда идея мужчины, конкурирующего с вами наравне, становится нормальной. Это настолько деморализует, что трудно уложить это в голове. Пловцы в Пенсильванском университете так боятся всеобщего внимания, что больше не носят своих толстовок с логотипом своего учебного заведения. Им больше не позволено гордиться собой. Всё это пришло из-за Лии», — приводит слова Шанто New York Post.

Ранее пловчиха Лия Томас, представляющая Пенсильванский университет, стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.