Ван дер Пул выиграл велогонку «Тур Фландрии»
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В Бельгии завершилась престижная велогонка «Тур Фландрии». Победителем соревнований стал Матьё ван дер Пул, представляющий команду Alpecin-Fenix. Он преодолел дистанцию за 6 часов 18 минут и 30 секунд.
Вторым стал ещё один представитель Нидерландов Дилан ван Барле. Тройку лучших замкнул француз Валентен Мадуа.
Ранее сообщалось, что гонку посетит норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он находился в штабе команды Uno-X, которая является главным спонсором норвежца и участвует в туре.
Велоспорт. «Тур Фландрии»
1. Матьё ван дер Пул (Нидерланды, Aplecin-Fenix) — 6:18.30
2. Дилан ван Барле (Нидерланды, INEOS) + 0,0
3. Валентен Мадуа (Франция, Grupama) + 0,0
4. Тадей Погачар (Словения, Tim Emirates) + 0,0
5. Штефан Кюнг (Швейцария, Grupama) + 0,2.
Новость по темеЙоханнес Клебо посетит велогонку «Тур Фландрии»
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