Ван дер Пул выиграл велогонку «Тур Фландрии»

В Бельгии завершилась престижная велогонка «Тур Фландрии». Победителем соревнований стал Матьё ван дер Пул, представляющий команду Alpecin-Fenix. Он преодолел дистанцию за 6 часов 18 минут и 30 секунд.

Вторым стал ещё один представитель Нидерландов Дилан ван Барле. Тройку лучших замкнул француз Валентен Мадуа.

Ранее сообщалось, что гонку посетит норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он находился в штабе команды Uno-X, которая является главным спонсором норвежца и участвует в туре.

Велоспорт. «Тур Фландрии»

1. Матьё ван дер Пул (Нидерланды, Aplecin-Fenix) — 6:18.30

2. Дилан ван Барле (Нидерланды, INEOS) + 0,0

3. Валентен Мадуа (Франция, Grupama) + 0,0

4. Тадей Погачар (Словения, Tim Emirates) + 0,0

5. Штефан Кюнг (Швейцария, Grupama) + 0,2.