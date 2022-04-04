Президент ОКР Станислав Поздняков заявил об отсутствии единства в олимпийском движении

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что в олимпийском движении не наблюдается единства.
«Последнее время мы очень много говорим об интеграции олимпийского движения. Мы через дипломатическую деятельность Олимпийского комитета России видим, что оно далеко не так едино в своей позиции, как это стараются представить западные СМИ.
Несмотря ни на что, у нас по-прежнему много партнёров даже в европейских странах, которые готовы сотрудничать, реализовывать совместные программы и проекты. Важно отметить, что мы продолжаем постоянные контакты с международными федерациями, в том числе по отбору на следующие Олимпийские игры.
Кроме этого, у спорта есть важная гуманитарная миссия. И мы об этом напоминаем нашим зарубежным партнёрам и визави при каждом контакте», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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