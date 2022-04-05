Чемпионку мира Тамару Тансыккужину исключили из рейтинга. Это сделал лично президент FMJD

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях и исключили из мирового рейтинга. По словам вице-президента Федерации шашек России, главного тренера сборной страны Юрия Чертока, это сделал лично президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий.
«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодёжи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.
Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD. В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведёт Павлицкий», — цитирует Чертока ТАСС.
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