Тамара Тансыккужина отреагировала на решение президента FMJD исключить её из рейтинга

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала то, что президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий лично исключил её из мирового рейтинга. Ранее об этом стало известно со слов президента Федерации шашек России, главного тренера сборной страны Юрия Чертока. Также спортсменку отстранили от турниров.

«Сначала исключили из командных соревнований всех россиян и белорусов, а затем через некоторое время против меня начались определённые действия за поддержку позиции России по военной операции. Разместились соответствующие посты в соцсетях, там эти посты не нашли поддержку у спортсменов.

Тогда была запущена петиция на Change.org, чтобы меня дисквалифицировали. Там незначительная поддержка была со стороны фактически через поставленных людей, а потом меня просто убрали из рейтинга без объяснения причин.

Мы даже не видели официального решения. Пришло вчера просто письмо на e-mail, что меня отстраняют на неопределённое время. Такое письмо нельзя считать официальным», — цитирует Тансыккужину «Спорт-экспресс».

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