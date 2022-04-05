Сергей Карякин дал совет шашистке Тамаре Тансыккужиной, исключённой из мирового рейтинга

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал то, что президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий лично исключил семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину из мирового рейтинга. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина на полгода.

«Наши ситуации с Тамарой похожи: мы отстранены. Я буду подавать аппеляцию на этой неделе. Понятно, что шансы не очень большие. В целом бюрократическая машина на стороне Запада и против России. В любом случае будем пробовать.

Моё отношение к ситуации в целом очень негативное. Началось всё с наших олимпийцев несколько лет назад, продолжилось с паралимпийцами, которых несправедливо отстранили. Совсем недавно перекинулось на шахматы, где отстранили нашу сборную от участия во всемирной шахматной Олимпиаде и меня персонально.

Что касается совета Тамаре, то я понимаю: для каждого спортсмена это удар, очень неприятно. Желаю ей сил, нам нужно продолжать делать своё дело, тренироваться. Уверен, что турниры будут и справедливость рано или поздно восторжествует», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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