CAS зарегистрировал 10 апелляций на отстранение россиян от участия в международных стартах

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте сообщил, что зарегистрировал 10 апелляций от российских федераций и спортсменов на решения международных федераций об отстранении атлетов от участия в международных соревнованиях.

Три из них касаются футбола, есть также апелляция Олимпийского комитета России о недопуске спортсменов на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Зарегистрирована совместная апелляция Союза конькобежцев России и Федерации фигурного катания на коньках России, под которой подписались Семён Елистратов, Ангелина Голикова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Отдельно зарегистрированы апелляции представителей спортивной гимнастики, прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе к международной и европейской федерациям гимнастики. Среди авторов – Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Михаил Заломин, Виталий Иванчук и Ирина Караваева.

Также зарегистрированы апелляции Союза биатлонистов России, федераций академической гребли и регби.