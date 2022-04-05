CAS зарегистрировал 10 апелляций на отстранение россиян от участия в международных стартах

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте сообщил, что зарегистрировал 10 апелляций от российских федераций и спортсменов на решения международных федераций об отстранении атлетов от участия в международных соревнованиях.
Три из них касаются футбола, есть также апелляция Олимпийского комитета России о недопуске спортсменов на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
Зарегистрирована совместная апелляция Союза конькобежцев России и Федерации фигурного катания на коньках России, под которой подписались Семён Елистратов, Ангелина Голикова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Отдельно зарегистрированы апелляции представителей спортивной гимнастики, прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе к международной и европейской федерациям гимнастики. Среди авторов – Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Михаил Заломин, Виталий Иванчук и Ирина Караваева.
Также зарегистрированы апелляции Союза биатлонистов России, федераций академической гребли и регби.
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