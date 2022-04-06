Премьер-министр Великобритании против участия трансгендеров в женских соревнованиях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях.
«Я не думаю, что биологические мужчины должны участвовать в женских спортивных соревнованиях. Может быть, это спорная вещь, но мне кажется, что это разумно. Я также считаю, что у женщин должны быть места. Будь то в больницах, тюрьмах или раздевалках, которые предназначены только для женщин. Это всё, что я думаю по этому вопросу.
Если это ставит меня в конфликт с некоторыми другими людьми, то мы должны всё это решить. Это не значит, что я не сочувствую людям, которые хотят изменить пол, перейти в другой, и очень важно, чтобы мы давали людям максимальную любовь и поддержку в принятии этих решений», — приводит слова Джонсона BBC.
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