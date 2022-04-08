Сергей Карякин оценил поступок сестёр Музычук, отказавшихся подписать письмо против России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал отказ украинских шахматисток Анны и Марии Музычук поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), которая попросила главу украинских шахмат Виктора Капустина обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов.
«Я считаю, что Мария и Анна Музычук являются прекрасными спортсменками и великими шахматистками. Я их знаю с детства, но понятно, что сейчас мы находимся по разные стороны баррикад. Но в целом я их очень уважаю как шахматисток и уверен, что для них спортивные принципы не пустой звук и они привыкли побеждать за доской. Поэтому скажу, что их решение меня сильно не удивило. И я считаю, что оно правильное», — цитирует Карякина «РИА Новости Спорт».
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