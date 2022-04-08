Вудс прокомментировал возвращение на соревнования по гольфу после 14-месячного перерыва

Американский гольфист Тайгер Вудс прокомментировал собственное выступление на турнире серии «Мастерс» в Огасте. После первого раунда легендарный гольфист делит 10-е место с несколькими участниками.
Напомним, что Вудс не участвовал в турнирах на протяжении 14 месяцев. Он восстанавливался после страшного ДТП, в которое попал на своём внедорожнике в США. Из-за ДТП он рисковал потерять ногу.
«У меня впереди ещё большой путь. Это марафон. Хорошо удачно стартовать. Можно ли назвать участие в турнире при всех обстоятельствах победой? Да. Учитывая, где я ещё совсем недавно был, и где нахожусь сейчас, это непростая задача. Мне очень повезло, что у меня есть возможность играть, что меня так встретили здесь. Атмосфера была просто электрической», — цитирует Вудса Inside the Games.
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