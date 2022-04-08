Тайгер Вудс принял участие в «Мастерсе» после более чем годичного отсутствия

Американский гольфист Тайгер Вудс, пропустивший более года из-за серьёзного ДТП, возобновил карьеру. Он принял участие в «Мастерсе» в Огасте (США). После первого раунда Вудс делит 10-е место с несколькими участниками.



Спортсмен не выступал на протяжении 14 месяцев из-за последствий дорожно-транспортного происшествия, в которое попал ранее. Автомобиль Вудса перевернулся 23 февраля 2021 года в Лос-Анджелесе (США). Спортсмен находился в машине один, его пришлось извлекать из салона с помощью гидравлических ножниц.



После этого Вудс перенёс операцию на голени и голеностопе. Из больницы его выписали 17 марта.



Ранее Вудс сообщил, что отправляется в Огасту, но ещё не знает, будет ли там выступать или нет.

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