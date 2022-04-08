«Ждали адекватного поведения». Перетягин — о допуске саночников до международных стартов

Бывший саночник сборной России, а ныне тренер национальной команды Александр Перетягин прокомментировал удовлетворение апелляции российских саночников на отстранение. Ранее Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«С одной стороны, решение было неожиданным, с другой — мы ждали адекватного поведения и решения. Все доводы были предоставлены в полной мере, всё с нашей стороны было сделано вовремя и правильно. Эмоции, конечно, положительные. Продолжаем дальше работать», — сказал Перетягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.