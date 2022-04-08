«Солидарный мир одумался». Репилов отреагировал на снятие санкций с российских саночников

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов высказался о том, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Это отличная, хорошая новость, солидарный мир одумался и принял правильное решение. Пристально за ситуацией я не следил, знал, что будет суд, что мы к нему готовились, но в глобальном смысле для меня ничего не поменялось: у меня уже был сформирован личный план на тот случай, если мы не поедем соревноваться за рубеж. Я в любом случае настраивался на то, чтобы заниматься санями, тренироваться, не было мыслей о том, что спорт разваливается. Но слава богу, что ситуация поменялась, это отличные новости.
Как бы ни саботировали и как бы сильно ни агитировали, есть ещё умные люди, которые работают с холодной головой и объективно смотрят на положение дел. Будем надеяться на то, что мы поедем на соревнования. Но даже если что-то опять поменяется, на нас это не сильно скажется — у нас уже есть резервный план, по которому будем готовиться.
Моя задача и задача тех, кто считает, что спорт должен оставаться спортом, — выходить на соревнования и показывать, кто есть кто, с помощью технологий, сил и умений. Спорт не для политических активистов, не стоит хайповать на таких темах. Мне тоже много чего хотелось сказать, но я придерживался этого правила», — цитирует Репилова ТАСС.
- 8 апреля 2022
-
22:03
-
21:25
-
19:36
-
18:58
-
18:57
-
18:36
-
18:34
-
18:20
-
17:53
-
17:13
-
15:55
-
15:25
-
13:55
-
13:37
-
13:00
-
12:41
-
11:30
-
11:23
-
11:21
-
09:59
-
09:16
-
08:05
-
00:01
- 7 апреля 2022
-
21:25
-
20:59
-
20:31
-
19:46
-
19:10
-
18:59
-
18:34
-
17:19
-
16:44
-
16:00
-
11:43
-
11:24