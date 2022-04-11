The Guardian: мало кто заплачет из-за того, что Россию отстраняют от международного спорта

В британском издании The Guardian вышел материал журналиста Шона Ингла, посвящённый отстранению российских спортсменов от международных соревнований. По мнению журналиста, мировой спорт переживёт отстранение России.

«Российский гроссмейстер Сергей Карякин дисквалифицирован на шесть месяцев за напыщенную поддержку спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), что нарушило кодекс шахматной этики. Мало кто будет плакать по этому поводу или по поводу того, что российские команды не допускаются к участию в большинстве международных соревнований, включая зимние Паралимпийские игры и стыковые матчи отбора ЧМ по футболу. Почему, в конце концов, следует позволять стране хвастаться своими спортивными достижениями?» — отмечается в материале на сайте издания.

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