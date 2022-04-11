Женщина, которую повалили на поле во время матча по регби, заступилась за охрану

Австралийка Джейвон Йоханссон, которая стала героем скандального эпизода во время матча чемпионата Австралии по регби «Голд Кост Титанс» — «Парраматта Иилс», прокомментировала произошедшее. Девушка выбежала на поле в джинсах и бюстгальтере. Охранники задержали её, причём один из них сбил Йоханссон с ног регбийным приёмом. Руководство «Голд Кост Титанс» сообщило, что проведёт расследование применения силы.



«Я получила то, что заслужила. Охранник выполнял свою работу. Если честно, он действовал не так жёстко, как казалось. Просто я немного взлетела в воздух, из-за чего это выглядело страшно. Он мог меня просто схватить, я бы упала», — цитирует Йоханссон 7News.com.au.



В ближайшее время «Голд Кост Титанс» сообщат о результатах расследования. Многие посчитали действия охранников жестокими.

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