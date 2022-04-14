В сборной России подтвердили, что Лесун завершил карьеру до начала событий на Украине
Поделиться
Пресс-секретарь Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Алексей Попов подтвердил, что олимпийский чемпион Александр Лесун завершил спортивную карьеру до начала событий на Украине. Ранее BBC сообщила, что в феврале 2022 года Лесун отказался выступать за сборную России.
«Да, Лесун подавал заявление о завершении карьеры, причём до начала всех событий. Поэтому слова о том, что он не хочет выступать за Россию, соответствуют действительности в той же мере, как если бы Майкл Фелпс при завершении карьеры сказал, что не хочет выступать за сборную США», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
12:58
-
10:56
-
10:00
-
09:34
-
00:34
-
00:16
- 13 апреля 2022
-
23:39
-
23:17
-
19:08
-
12:20
-
11:13
-
10:36
-
10:00
- 12 апреля 2022
-
22:53
-
22:12
-
20:10
-
19:26
-
18:15
-
17:27
-
17:02
-
16:43
-
15:42
-
15:25
-
14:43
-
11:26
-
10:18
-
09:14
-
09:10
-
03:52
- 11 апреля 2022
-
23:41
-
21:59
-
21:18
-
18:36
-
16:43
-
16:04
Партнерский контент