В сборной России подтвердили, что Лесун завершил карьеру до начала событий на Украине

Пресс-секретарь Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Алексей Попов подтвердил, что олимпийский чемпион Александр Лесун завершил спортивную карьеру до начала событий на Украине. Ранее BBC сообщила, что в феврале 2022 года Лесун отказался выступать за сборную России.

«Да, Лесун подавал заявление о завершении карьеры, причём до начала всех событий. Поэтому слова о том, что он не хочет выступать за Россию, соответствуют действительности в той же мере, как если бы Майкл Фелпс при завершении карьеры сказал, что не хочет выступать за сборную США», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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