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В сборной России по современному пятиборью рассказали, когда Лесун решил завершить карьеру

В сборной России по современному пятиборью рассказали, когда Лесун решил завершить карьеру
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Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин рассказал, когда олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун решил уйти из спорта. Ранее Лесун заявил, что закончил карьеру не из-за ситуации на Украине.

«Саша Лесун уже долго толком не мог тренироваться после перенесённого ковида. Тяжело болел. У него были большие сомнения по поводу продолжения карьеры во время пика эпидемии — это было полтора года назад. Как раз в то время он принял для себя решение, что на высшем уровне выступать не сможет. Лесун с трудом справлялся с последствиями болезни.

Есть такое понятие, как профессиональное выгорание. Саша семь лет находился на пике формы, имеет рекорд мира, который в обозримом будущем никто не сможет побить. Психология сказалась, что плохо выступать не может, а хорошо уже тяжело. Я так понимаю, для себя Лесун в прошлом году решил закончить карьеру. Хотя до последнего момента — даже до начала в октябре — он всё ещё пытался что-то сделать.

В 2021 году в официальных соревнованиях он точно не выступал. В 2020-м все спортивные мероприятия были отменены. Последний раз Лесун выступал на официальных соревнованиях в 2018-2019 году», — сказал Макушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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