В сборной России по современному пятиборью рассказали, когда Лесун решил завершить карьеру

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин рассказал, когда олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун решил уйти из спорта. Ранее Лесун заявил, что закончил карьеру не из-за ситуации на Украине.

«Саша Лесун уже долго толком не мог тренироваться после перенесённого ковида. Тяжело болел. У него были большие сомнения по поводу продолжения карьеры во время пика эпидемии — это было полтора года назад. Как раз в то время он принял для себя решение, что на высшем уровне выступать не сможет. Лесун с трудом справлялся с последствиями болезни.

Есть такое понятие, как профессиональное выгорание. Саша семь лет находился на пике формы, имеет рекорд мира, который в обозримом будущем никто не сможет побить. Психология сказалась, что плохо выступать не может, а хорошо уже тяжело. Я так понимаю, для себя Лесун в прошлом году решил закончить карьеру. Хотя до последнего момента — даже до начала в октябре — он всё ещё пытался что-то сделать.

В 2021 году в официальных соревнованиях он точно не выступал. В 2020-м все спортивные мероприятия были отменены. Последний раз Лесун выступал на официальных соревнованиях в 2018-2019 году», — сказал Макушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.