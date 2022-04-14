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«Серьёзно?» Непомнящий — о решении Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию

«Серьёзно?» Непомнящий — о решении Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который участвовал в последнем на данный момент матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, отреагировал на решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию.

«Серьёзно? Я эту новость от вас узнал. Не знаю, сложно что-то сказать… Я сейчас готовлюсь к турнирам. Спасибо, что сообщили», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ещё в конце февраля Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать только под флагом ФИДЕ.

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