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Раджабов отреагировал на решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию

Раджабов отреагировал на решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию
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Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов прокомментировал решение Федерации шахмат России (ФШР) вступить в Азиатскую федерацию шахмат. Соответствующее решение было принято Наблюдательным советом ФШР.

«Очень интересная ситуация — это всё, что могу сказать касательно перехода в Азиатскую федерацию. Не очень понимаю, какая в этом идея. Но раз приняли решение, то, наверное, в этом что-то есть.

Желаю всем удачи. Самое главное, чтобы у всех и всё было хорошо», — сказал Раджабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ещё в конце февраля Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ. Также было объявлено, что Россия не примет шахматную Олимпиаду, запланированную на 26 июля — 8 августа 2022 года.

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